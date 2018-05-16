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В Киеве подсчитали убытки от строительства Крымского моста и обещали выставить счет

16.05.2018

Министерство инфраструктуры Украины оценивает убытки страны от строительства Керченского моста в 0,5 млрд грн (около 1 млрд 189 млн рублей) в год, сообщил глава ведомства Владимир Омелян.

«Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривень в год — это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море», — цитирует Омеляна «Интерфакс-Украина».

Министр подчеркнул, что непрямые убытки — это миллиардные суммы.

«Мы все скрупулезно подсчитываем. Все счета будут России выставлены», — отметил он.

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