Следствие по делу «Седьмой студии» попросило не «демонизировать» его

В Следственном комитете заявили о завершении дела о хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа» и попросили не демонизировать следствие.

В СКР заявили, что собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к совершению мошенничества. Обвиняемые и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого более 250 томов.

В сообщении ведомства отмечается, что у следствия изначально были все основания для содержания Малобродского под стражей, так как при избрании иной меры пресечения он мог воспрепятствовать расследованию и скрыться за рубежом, как это сделала Екатерина Воронова.

Однако по мере расследования уголовного дела эти основания серьезно изменились. Во-первых, завершились следственные действия, во-вторых, Израиль запретил выдачу ему загранпаспорта. Состояние здоровья Малобродского сначала не вызывало вопросов. Однако позднее стало очевидным, что по медицинским показаниям меру пресечения ему необходимо смягчить. Это и сделал следователь с учетом перечисленных факторов, говорят в СК.

«Поэтому, говоря о привлечении к уголовной ответственности этих лиц, не стоит демонизировать следствие <…> Требования закона для всех едины», — отмечают в Следкомитете.

Как полагает следствие, обвиняемые похитили 133 млн руб. из 214 млн, выделенных АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта «Платформа».

The New Times

Алексей Малобродский единственный из всех фигурантов дела, который находился под стражей. Его перевели под подписку о невыезде после госпитализации с серьезными проблемами с сердцем.

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