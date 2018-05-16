Бизнес выступил против введения ответственности за исполнение санкций

Крупные российские компании категорически против введения уголовной ответственности за исполнение санкций. Сегодня в РСПП состоялось заседание, на котором обсудили соответствующий законопроект.

Как пишет «Интерфакс», члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, в которое входят крупнейшие бизнесмены России, пришли к выводу о категорической недопустимости принятия этого законопроекта.

Сообщается, что документ создает дополнительные условия для давления на бизнес и противоречит президентской политике по отказу от избыточной уголовной ответственности. «Невыполнение решения (иностранных государств — прим.) ведет к применению санкций...уже в соответствии с правом соответствующих иностранных государств», — заявили в РСПП, добавив, что это ограничит работу российских компаний на иностранных рынках.

Озабоченность в связи с введением этого законопроекта выразили также в Ассоциации европейского бизнеса. В ее пресс-релизе говорится, что поправки «содержат настолько широко сформулированные составы уголовных преступлений, что их применение может поставить под удар представителей не только иностранного, но и российского бизнеса».

«Мы опасаемся, что европейский бизнес может оказаться зажатым в тиски российско-американских санкций, что повлечет за собой снижение инвестиционной привлекательности российского рынка и ухудшение делового климата в стране в целом»,— говорится в сообщении.

Законопроект, о котором идет речь, Госдума одобрила накануне в первом чтении. Второе рассмотрение назначено на 17 мая. Поправки в УК РФ вводят ответственность за пособничество введению санкций в виде штрафа, обязательных работ или тюремного заключения на срок до трех лет.

Сегодня на встрече с журналистами первый замглавы «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что под действие закона может попасть зампред «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший, который говорил, что добился введения акта Магнитского в 8 странах.

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