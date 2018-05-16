Госдеп США осудил открытие Крымского моста

Открытие моста через Керченский пролив отрицательно скажется на людях и полуострове, заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

«Мост представляет собой не только попытку дальнейшего укрепления России и захвата Крыма, но и создаст проблемы для судоходства. Он ограничивает размеры кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив – единственный путь для достижения территориальных вод Украины в Азовском море», — сказала она на брифинге, призвав Россию не препятствовать судоходству.

Нойерт добавила, что Крым — это часть Украины, и мост строился без разрешения ее властей. По словам представителя Госдепа, санкции, связанные с Крымом, будут сохраняться, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине.

Накануне состоялась церемония открытия Крымского моста. Сегодня по нему началось автомобильное движение, в декабре 2019-го по переправе начнут ходить поезда. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook также отреагировал на открытие моста. По его словам, переправа «понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым».

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