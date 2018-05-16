Обвиняемые в подготовке терактов в Москве получили сроки

Московский окружной военный суд вынес приговоры четверым членам запрещенной в России организации «Исламское государство»*. Их признали виновными в подготовке терактов в Москве.
Как сообщает «КоммерсантЪ», гражданин Молдавии Виктор Федорович и выходец из Ингушетии Темерлан Цечоев проведут в колонии строго режима 18 и 16 лет соответственно, выходцы из Таджикистана Хисмаил Наумов и Абро Хайдаров получили 15 и 16 лет.
Большинство участников группы работали таксистами-частниками, группу сформировали в интернете, обсуждая увиденное на экстремистских сайтах. В их беседы в сети включился некий Мухаммед, который предложил отомстить за действия России в Сирии.
Мужчины изготовили бомбу по рецептам, найденным в интернете. Предполагаемый организатор атаки объявлен в международный розыск и, по данным следствия, находится в Турции.* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — это террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.
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