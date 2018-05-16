ОБСЕ и США отреагировали на задержание журналиста «РИА Новости – Украина»

Европа и США отреагировали на задержание российского журналиста на Украине.
В Госдепе США заявили, что очень серьезно воспринимают историю с обысками в редакции агентства. Представитель ведомства Хизер Нойерт сказала, что понимает обеспокоенность Украины российской пропагандой.
В ОБСЕ также выразили серьезную озабоченность ситуацией, сообщается на сайте организации. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что борьба с пропагандой не должна отставать от международных стандартов и представлять собой вмешательство в работу журналистов.
На заявление ОБСЕ отреагировали украинские власти. Замминистра информационной политики страны Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook написал, что Дезир демонстрирует толерантность к присоединению Крыма.
Озабоченность ситуацией выразил и Комитет защиты журналистов, который базируется в Нью-Йорке. Там призвали власти Украины предоставить улики против журналиста Вышинского или немедленно его освободить.Руководителя агентства «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского подозревают в госизмене. Накануне в редакции и квартирах журналистов прошли обыски, Вышинский задержан. На брифинге в СБУ заявили, что он получал задания об организации подрывных информационных акций в Крыму, Луганской и Донецкой республиках.
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