ОБСЕ и США отреагировали на задержание журналиста «РИА Новости – Украина»

Европа и США отреагировали на задержание российского журналиста на Украине.

В Госдепе США заявили, что очень серьезно воспринимают историю с обысками в редакции агентства. Представитель ведомства Хизер Нойерт сказала, что понимает обеспокоенность Украины российской пропагандой.

«Но все же это очень серьезные действия, которые должны соответствовать закону», — добавила она.

В ОБСЕ также выразили серьезную озабоченность ситуацией, сообщается на сайте организации. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что борьба с пропагандой не должна отставать от международных стандартов и представлять собой вмешательство в работу журналистов.

На заявление ОБСЕ отреагировали украинские власти. Замминистра информационной политики страны Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook написал, что Дезир демонстрирует толерантность к присоединению Крыма.

Озабоченность ситуацией выразил и Комитет защиты журналистов, который базируется в Нью-Йорке. Там призвали власти Украины предоставить улики против журналиста Вышинского или немедленно его освободить.

The New Times

Руководителя агентства «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского подозревают в госизмене . Накануне в редакции и квартирах журналистов прошли обыски, Вышинский задержан. На брифинге в СБУ заявили, что он получал задания об организации подрывных информационных акций в Крыму, Луганской и Донецкой республиках.

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