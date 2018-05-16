Владимиру Кара-Мурзе-младшему пригрозили ответственностью за пособничество антироссийским санкциям

Зампред «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший может попасть под действие закона об исполнении антироссийских санкций, заявил первый замглавы фракции «Единая России» в Госдуме Андрей Исаев.

Как пишет «Интерфакс», Исаев на встрече с журналистами заявил, что из известных ему людей под действие закона в случае его принятия может попасть зампред «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший, так как тот говорил, что добился введения акта Магнитского в 8 странах. Эти слова Исаев назвал «явкой с повинной».

The New Times

«Возможно еще какие-то персонажи, которые открыто заявляют, что они составляют подобного рода списки», — добавил член «Единой России». Госдума 15 мая в первом чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, которые вводят наказание за пособничество введению антироссийских санкций. Авторы проекта Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко заявили, что норма направлена «на защиту интересов и безопасности РФ», а также «прав и свобод граждан».

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