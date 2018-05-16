Владимиру Кара-Мурзе-младшему пригрозили ответственностью за пособничество антироссийским санкциям

Зампред «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший может попасть под действие закона об исполнении антироссийских санкций, заявил первый замглавы фракции «Единая России» в Госдуме Андрей Исаев.
Как пишет «Интерфакс», Исаев на встрече с журналистами заявил, что из известных ему людей под действие закона в случае его принятия может попасть зампред «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший, так как тот говорил, что добился введения акта Магнитского в 8 странах. Эти слова Исаев назвал «явкой с повинной».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Атомный президент против ядерных аятолл