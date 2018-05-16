Close

Владимиру Кара-Мурзе-младшему пригрозили ответственностью за пособничество антироссийским санкциям

16.05.2018

Зампред «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший может попасть под действие закона об исполнении антироссийских санкций, заявил первый замглавы фракции «Единая России» в Госдуме Андрей Исаев.

Как пишет «Интерфакс», Исаев на встрече с журналистами заявил, что из известных ему людей под действие закона в случае его принятия может попасть зампред «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший, так как тот говорил, что добился введения акта Магнитского в 8 странах. Эти слова Исаев назвал «явкой с повинной». 

«Возможно еще какие-то персонажи, которые открыто заявляют, что они составляют подобного рода списки», — добавил член «Единой России».

Госдума 15 мая в первом чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, которые вводят наказание за пособничество введению антироссийских санкций. Авторы проекта Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко заявили, что норма направлена «на защиту интересов и безопасности РФ», а также «прав и свобод граждан».

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Чужим здесь не место

Атомный президент против ядерных аятолл 

С нагайкой и индульгенцией 

Революция ночных клубов 

Люди на площадях 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.