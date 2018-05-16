Напавших на участников акции «Он нам не царь» казаков выпороли другие казаки

Казаки наказали тех, кто бил нагайками протестующих в Москве на акции «Он нам не царь» 5 мая.

Радиостанции Business FM об этом рссказал блогера-казак Василий Ящиков. По его словам, казачья община провела специальный сход и внутреннее расследование.

«Понятно, что были провокаторы. Но, тем не менее, мы наказали тех, кто дал отпор нагайками… Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз», — заявил он.

По словам Ящикова, это не означает, что в следующий раз казаки будут «реагировать как-то иначе».

The New Times

5 мая в Москве на акции «Он нам не царь» мужчины в казачьей форме напали на активистов и избили их нагайками. После акции 15 человек обратились к правозащитникам с жалобами, в том числе на действия людей с казачьими нашивками. Никого из казаков не задержали. Позже суд оштрафовал одного из них на тысячу рублей за то, что тот ругался матом. Организация «Центральное казачье войско» заявила, что действия казаков на митинге были выражением гражданской позиции

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