Умерла руководитель Театра.doc Елена Гремина

Руководитель и один из основателей Tеатра.doc. драматург и режиссер Елена Гремина скоропостижно скончалась в больнице в Москве.

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на родственников Греминой. Причиной смерти стала почечная и сердечная недостаточность. Информацию подтвердили в театре.

О смерти драматурга пишет в Facebook журналист и правозащитник Зоя Светова.

«Сегодня утром в больнице умерла Лена Гремина. Гениальная, великая. Любимая. Это невозможно понять. И принять», — написала Светова.

Елена Гремина была автором пьес, основанных на документальном материале, их ставили в Театре. doc: «Сентябрь.doc», «Час восемнадцать» — спектакль памяти Сергея Магнитского, «Двое в твоем доме».

Спектакли участвовали во многих российских и европейских фестивалях. «Час восемнадцать» и «Двое в твоем доме» были номинированы на премию «Золотая маска».

The New Times

1 апреля от сердечного приступа скончался муж Елены Греминой, художественный руководитель и основатель Театра.doc. Михаил Угаров.

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