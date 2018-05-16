США открыли расследование против компании Cambridge Analytica

Минюст США и ФБР начали расследование в отношении компании Cambridge Analytica, замешанной в скандале с утечкой данных пользователей Facebook.
По данным The New York Times, следователи опрашивают сотрудников фирмы и банков, связанных с ней. Также следователи связались с Facebook. Руководство соцсети отказались от комментариев по этому делу.
В марте The New York Times и Observer сообщили о том, что Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей
Facebook по заказу предвыборного штаба Дональда Трампа. Позже цифры выросли до 87 млн. Социальная сеть прекратила сотрудничество с компанией, а ее основатель Марк Цукерберг извинился
в Конгрессе США за то, что не предотвратил утечку личной информации. В начале мая представители Cambridge Analytica заявили, что она закрывается из-за негатива в прессе и расследований. Из-за скандала компания потеряла клиентов.
В декабре прошлого года прокуроры из команды Роберта Мюллера, который расследует вмешательство в выборы в США, допросили двух руководителей компании. Кроме того, еще одно расследование проводит Национальное агентство по делам преступности Великобритании. Его следователи выясняют, правдивы ли заявления о том, что сотрудники Cambridge Analytica пытались подкупить иностранных чиновников.
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