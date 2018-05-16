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В суды подано около 60 исков о нарушениях в ходе голосования за президента РФ

16.05.2018

По итогам голосования за президента РФ в суды было подано около 60 исков о нарушениях, по семи приняты решения, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Как передает «Интерфакс», иски были поданы в Дагестане, Чечне, Калининградской, Липецкой областях, Приморском крае, Москве и других регионах. 20 исков было подано по инициативе избирательных комиссий.

«По семи искам уже приняты положительные решения, виновные - наказаны, и это хорошо», — отметила Элла Памфилова.

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