Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку

Режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет заключения объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в России.

«Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ», — написал Сенцов в записке, которую он передал через Дмитрия Динзе, сообщает «Медиазона».

Сенцов готовился к голодовке около полутора месяцев, перейдя на минимальное потребление еды и воды. Он написал заявление о голодовке на имя начальника колонии, где указал в качестве требования для ее прекращения освобождение 64 украинских политзаключенных. О собственном освобождении он не требовал.

После начала голодовки Сенцова перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует медик; сейчас оно стабильное. Адвокат отметил, что каких-либо требований или претензий непосредственно к колонии «Белый медведь» Сенцов не предъявляет.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов. По версии следствия, в 2014 году Сенцов создал «террористическое сообщество», участники которого подожгли дверь «Русской общины Крыма» и окна отделения «Единой России», а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня. Также им предъявили обвинение в незаконном обороте оружия и взрывчатки в составе группы. Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Кольченко — 10 лет колонии. Оба отрицали свою вину.

The New Times

Украинские власти в декабре 2017 года объявили, что готовы выдать России заключенных граждан только в обмен на Сенцова и Кольченко.

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