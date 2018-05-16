Навальному грозит иск о клевете от Тулеева

Прокуратура Кемеровской области не нашла в собственности бывшего губернатора региона, спикера парламента Амана Тулеева недвижимости, на которую указывал в своем расследовании основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

«В результате проведенной органами прокуратуры проверки установлено, что в собственности Амана Тулеева отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки и озеро, расположенные в с. Мазурово Кемеровского района (как это сообщалось в СМИ)», — говорится в сообщении на Совета народных депутатов области.

В парламенте отмечают, что собранные прокуратурой документы и обращение Тулеева переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о клевете.

Аман Тулеев 12 апреля обратился в прокуратуру по вопросу защиты чести и достоинства. Он попросил проверить уровень своих доходов, расходов и состав принадлежащего имущества. Основание стало то, что «в интернете публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет «чуть ли не целым городом», распространяются снятые непонятно кем и непонятно где фото и видео «владений».

10 апреля Алексей Навальный рассказал о резиденции Тулеева, состоящей из 12 домов. По утверждению Навального, Тулеев незаконно захватил часть территории.

The New Times

Аман Тулеев покинул должность губернатора Кемеровской области по собственному желанию, так как, по его словам, он не мог оставаться на своем посту после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Однако позже экс-губернатора приняли в областной парламент и выбрали спикером.

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