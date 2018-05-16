Мост на Сахалин будет дороже Крымского

Возможное строительство моста на Сахалин, в пересчете на километр обойдется в 3,5 раза дороже только что открытого Крымского.
Как пишет «КоммерсантЪ», в целом с учетом железнодорожных подходов ОАО РЖД оценивает проект в 540,3 млрд руб. Еще более 90 млрд руб. уйдет на модернизацию путей на Сахалине. Мост обсуждается в связке с проектом глубоководного угольного терминала в Ильинском, на который нужно еще 100 млрд руб.
Мост попал в инвестпрограмму ОАО РЖД после того, как идею о его строительстве прошлым летом упомянул в ходе прямой линии Владимир Путин. Для того, чтобы загруженность перехода была выгодной, предлагается построить новый глубоководный порт, для привлечения до 23,4 млн тонн грузов с Восточного полигона, до 10 млн тонн угля из Монголии и Китая и до 5 млн тонн в контейнерах.Сейчас глубоководных портов на Сахалине, кроме Пригородного, нет, отмечает «Ъ». Оптимальным вариантом нового глубоководного порта определен порт в районе залива Делангля (поселок Ильинский).
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