Мост на Сахалин будет дороже Крымского

Возможное строительство моста на Сахалин, в пересчете на километр обойдется в 3,5 раза дороже только что открытого Крымского.

Как пишет «КоммерсантЪ», в целом с учетом железнодорожных подходов ОАО РЖД оценивает проект в 540,3 млрд руб. Еще более 90 млрд руб. уйдет на модернизацию путей на Сахалине. Мост обсуждается в связке с проектом глубоководного угольного терминала в Ильинском, на который нужно еще 100 млрд руб.

Общая протяженность Сахалинского железнодорожного перехода, включая 6-километровый мост, составит 585 км. Стоимость без НДС — 540,3 млрд руб., из них мост — 252,8 млрд руб. Проектные работы должны быть закончены к 2020 году, строительные — к 2023. Пока эти параметры «предварительные», а проект «находится в стадии проработки», отмечают в РЖД.

Мост попал в инвестпрограмму ОАО РЖД после того, как идею о его строительстве прошлым летом упомянул в ходе прямой линии Владимир Путин. Для того, чтобы загруженность перехода была выгодной, предлагается построить новый глубоководный порт, для привлечения до 23,4 млн тонн грузов с Восточного полигона, до 10 млн тонн угля из Монголии и Китая и до 5 млн тонн в контейнерах.

The New Times

Сейчас глубоководных портов на Сахалине, кроме Пригородного, нет, отмечает «Ъ». Оптимальным вариантом нового глубоководного порта определен порт в районе залива Делангля (поселок Ильинский).

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