Стартовало движение легковых автомобилей по Крымскому мосту

Утром 16 мая открылось движение по автодорожной части Крымского моста.

Как сообщается на портале «Крымский мост», первыми по новой трассе через Керченский пролив проехали жители более 20 городов Крыма и Кубани. Автодорога открылась в 5:30 по московскому времени. Поток машин из Керчи и Тамани встретился на судоходной арке. Водители приветствовали друг друга длинными гудками. Многие решили проехать по Крымскому мосту из Керчи в Тамань и обратно.

The New Times

Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах составляет 90 км/ч, остановки запрещены. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов.

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