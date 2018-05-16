Стартовало движение легковых автомобилей по Крымскому мосту

Утром 16 мая открылось движение по автодорожной части Крымского моста.
Как сообщается на портале «Крымский мост», первыми по новой трассе через Керченский пролив проехали жители более 20 городов Крыма и Кубани. Автодорога открылась в 5:30 по московскому времени. Поток машин из Керчи и Тамани встретился на судоходной арке. Водители приветствовали друг друга длинными гудками. Многие решили проехать по Крымскому мосту из Керчи в Тамань и обратно.Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах составляет 90 км/ч, остановки запрещены. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов.
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