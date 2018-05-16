Союз промышленников и предпринимателей вступился за совладельцев «Суммы»

Глава РСПП Александр Шохин обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой смягчить меру пресечения братьям Магомедовым.

Как пишет «КоммерсантЪ», аналогичное обращение было отправлено и. о. главы МВД Владимиру Колокольцеву. По мнению главы РСПП, создается прецедент, который может использоваться «для искусственного утяжеления обвинения». Использование ст. 210 для ареста предпринимателей усугубляет положение бизнес-сообщества и противоречит поручениям президента, считает Александр Шохин. Кроме того, подобное преследование повышает недоверие бизнеса к государству и неопределенность для инвесторов. Также Александр Шохин высказывает сомнения, что группа «Сумма» создавалась для совершения преступлений, что, по его мнению, подтверждается госнаградами и различными благодарственными письмами.

The New Times

Ранее МВД предъявило совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Они находятся под арестом с марта. Магомедовы якобы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превышает 2,5 млрд руб.

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