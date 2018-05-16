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Глава Кузбасса отдал распоряжение уничтожить вещдок по делу о пожаре в «Зимней вишне»

16.05.2018

Следователи приостановили запущенный главой Кемеровской области снос здания сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня». Оно является вещдоком по уголовному делу.

Об этом рассказал РБК адвокат Дмитрий Малинин, который представляет интересы пострадавших и арендаторов.

Накануне рабочие приступили к сносу одного из зданий комплекса, которое не затронул пожар. Распоряжение об этом отдал врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Но, по словам Малинина, это распоряжение незаконно.

«Никакого решения об исключения здания из числа вещдоков или решения о его уничтожении нет. Сегодня мы разговаривали со следователями, и они подтвердили, что здание — вещдок», — указал Малинин.

По его словам, снос прекратился до того, как к торговому центру прибыл наряд полиции вместе с арендатором и помощником адвоката.

Как отмечается на сайте администрации Кемеровской области, решение о ликвидации центра было принято сразу после трагических событий, произошедших 25 марта, когда в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. На месте ТРЦ планируется разбить сквер.

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