Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства.
У премьер-министра России будет 10 заместителей, в том числе первый заместитель — Министр финансов, заместитель — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и заместитель — руководитель аппарата правительства, говорится на сайте Кремля.
Согласно документу упраздняется правительственная комиссия по координации деятельности открытого правительства; Федеральное агентство научных организаций.Министерство связи и массовых коммуникаций переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Министерству промышленности и торговли передаются функции по осуществлению руководства деятельностью торговых представительств РФ в иностранных государствах.
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