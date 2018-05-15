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Путин подписал указ о структуре нового правительства

15.05.2018

Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства. 

У премьер-министра России будет 10 заместителей, в том числе первый заместитель — Министр финансов, заместитель — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и заместитель — руководитель аппарата правительства, говорится на сайте Кремля.

В указе также говорится о разделении Мионбра на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Согласно документу упраздняется правительственная комиссия по координации деятельности открытого правительства; Федеральное агентство научных организаций.

Министерство связи и массовых коммуникаций переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Министерству промышленности и торговли передаются функции по осуществлению руководства деятельностью торговых представительств РФ в иностранных государствах.

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