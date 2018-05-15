Медведев представил Путину предложения о структуре правительства

Премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным передал главе государства проект указа с предложениями по структуре нового правительства.

Как передает «Интерфакс», Медведев отметил, что не предлагает принципиальных изменений в структуре нового правительства, а «действующая структура правительства доказала свою работоспособность». Путин обещал подписать представленный ему указ.

Медведев также сообщил, что будет готов представить предложения по руководителям министерств в пятницу.Как сообщает ТАСС , Медведев предложил Путину разделить Министерство образования и науки на два ведомства.

«А именно Министерство просвещения, в компетенцию которого входят вопросы общей образовательной деятельности, то есть, школы и учреждения среднего специального образования; Министерство науки и высшего образования, в компетенцию которого относились бы вопросы деятельности научных учреждений и вообще развитие науки в стране в целом и, соответственно, деятельность университетов, деятельность высших учебных заведений», — уточнил Медведев.

Премьер добавил, что ведомство, отвечающее за надзор в сфере образования в РФ, планируется напрямую подчинить правительству РФ.

The New Times

Также премьер предложил преобразовать Министерство связи и массовых коммуникаций России в Министерство цифрового развития и передать руководство деятельностью зарубежных торговых представительств России из ведения Минэкономразвития в Минпромторг.

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