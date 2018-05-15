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Навальный получил еще 15 суток ареста

15.05.2018

Тверской суд Москвы вынес решение по административному делу политика Алексея Навального за акцию «Он нам не царь», которая прошла 5 мая.

По административной статье о неповиновении сотрудникам полиции оппозиционер получил 15 суток ареста. Судья выносил решение около часа. Трансляцию вела «Медиазона»

Ранее сегодня Тверской суд признал политика виновным в повторном нарушении проведения митинга. За это Навальный получил 30 суток ареста

Адвокаты оппозиционера на заседании указывали, что рапорты полицейских, которые задерживали Навального, оказались абсолютно одинаковыми, но суд не принял это во внимание. 

В соответствии с законодательством РФ, срок административного ареста не может превышать 30 суток и более мягкое наказание поглощается более жестким. Соответственно, после 30 суток Навального должны будут отпустить, отмечает «ОВД-Инфо».

Акция «Он нам не царь» в Москве прошла 5 мая. Она не была согласована. Московская мэрия не разрешила проводить митинг в месте, указанном организаторами. Всего в этот день  в России задержали около 1600 человек. 

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