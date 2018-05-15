Close

21 рабочий погиб на стройках Чемпионата мира по футболу в России

15.05.2018

21 рабочий погиб на строительстве объектов к ЧМ-2018, сообщает в своем докладе международная организация Human Rights Watch. Правозащитники проанализировали состояние прав человека в России перед мундиалем.

В докладе указывается, что чаще всего нарушаются права тех, кто возводит стадионы. По данным организации, рабочим часто задерживают зарплату. Кроме того, на стройках происходят несчастные случаи: к апрелю 2018 года их уже 21. Больше всего рабочих – 8 – погибли в Санкт-Петербурге. Минимум в 6 городах, которые примут матчи ЧМ, строителям не выдавали трудовые договоры, а после получения контрактов их зарплаты оказались меньше обещанных. В Екатеринбурге рабочих заставляли выходить на объекты в сильную жару и 30-градусный мороз. Рассказывается и о плохих условиях содержания.

Также в документе отмечается несоблюдение права на мирные собрания, ухудшение ситуации со свободой в интернете, аресты на митингах и ситуация с задержанием правозащитника Оюба Титиева в Чечне.

Правозащитники призывают FIFA повлиять на эту ситуацию.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Атомный президент против ядерных аятолл 

С нагайкой и индульгенцией 

Революция ночных клубов 

Люди на площадях 

Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.