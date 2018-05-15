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Умер писатель и журналист Том Вулф

15.05.2018

Американский писатель и журналист Том Вулф скончался в Штатах на 88-м году жизни.

Об этом сообщает The New York Times. Смерть Вулфа изданию подтвердила его агент. По словам Линн Несбит, некоторое время назад писатель попал в одну из больниц Нью-Йорка с инфекцией.

Томас Кеннерли Вулф-младший родился в 1931 году в США. Он был известным журналистом и автором 15-ти книг. За свою жизнь Вулф получил 8 литературных премий, также он является одним из основоположников направления «новая журналистика» в литературе и мастером документальной прозы.

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