Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского выписали из больницы, куда он был госпитализирован из зала.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на справочную медучреждения. Утром во вторник Малобродский еще находился в отделении неотложной кардиологии в состоянии средней тяжести.Накануне в Следственном комитете сообщили, что мера пресечения Алексею Малобродскому будет изменена с ареста под подписку о невыезде. 10 мая Малобродского госпитализировали из здания суда с подозрением на инфаркт. Ему стало плохо в суде после того, как судья отказался рассматривать ходатайство следствия о переводе его из СИЗО под домашний арест. Лечащий врач Малобродского настаивал на срочной госпитализации.
Бывший директор «Гоголь-центра» обвиняется в хищении средств, выделенных из бюджета театральной компании «Седьмая студия» на постановки в рамках проекта «Платформа».
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