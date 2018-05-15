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Алексея Малобродского выписали из больницы

15.05.2018

Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского выписали из больницы, куда он был госпитализирован из зала.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на справочную медучреждения. Утром во вторник Малобродский еще находился в отделении неотложной кардиологии в состоянии средней тяжести.

Накануне в Следственном комитете сообщили, что мера пресечения Алексею Малобродскому будет изменена с ареста под подписку о невыезде. 10 мая Малобродского госпитализировали из здания суда с подозрением на инфаркт. Ему стало плохо в суде после того, как судья отказался рассматривать ходатайство следствия о переводе его из СИЗО под домашний арест. Лечащий врач Малобродского настаивал на срочной госпитализации.

Бывший директор «Гоголь-центра» обвиняется в хищении средств, выделенных из бюджета театральной компании «Седьмая студия» на постановки в рамках проекта «Платформа». 

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