Ректор Горного университета Санкт-Петербурга отсудил у журналистов 10 млн

Петербургский суд удовлетворил иск Владимира Литвиненко к двум российским изданиям.
«Трансперенси Интернешнл - Россия» и «Деловой Петербург» должны выплатить ректору Горного университета и научному руководителю Владимира Путина 10 млн руб., сообщает «Meduza».
Разбирательства касаются расследования «Трансперенси Интернешнл» о связи Литвиненко с элитным жилым комплексом «Васильевский квартал» в Петербурге. Организация по решению суда заплатит 5 млн руб. по иску о защите чести и достоинства, 4 млн решено взыскать с сайта «Деловой Петербург» и еще 1 млн с его журналистов, которые работали над материалом.
В расследовании говорилось о том, что элитные дома построили структуры, близкие к Литвиненко, на землях, выделенных под учебные корпуса Горного университета, который он возглавляет.
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