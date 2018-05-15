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У московского офиса «Яндекс Такси» бросили дымовую шашку

15.05.2018

Рядом с московским офисом фирмы «Яндекс Такси» бросили дымовую шашку.

Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на сотрудников компании, в офисе резко повалил густой едкий дым, сразу началась эвакуация. Пожарная сигнализация не сработала даже после попыток принудительно ее включить, сотрудники бизнес-центра «Аврора», в котором находится подразделение «Яндекса», вызвали спасателей. Люди провели на улице около получаса. Об этом же рассказали сотрудники компании «Кинопоиск». 

В Telegram-канале Varlamov News появилось видео инцидента. Там же сообщили, что вокруг бизнес-центра были разбросаны листовки с требованием понизить комиссию от суммы заказа для водителей «Яндекс Такси» и уволить генерального директора сервиса. Полиция ведет проверку. 

В марте, писал «КоммерсантЪ», водители сервиса жаловались на резкий рост комиссий, которая уходит компании от суммы каждого заказа. 

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