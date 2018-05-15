Роскомнадзор запросил у Facebook информацию об утечке данных российских пользователей

Роскомнадзор направил руководству соцсети Facebook запрос, связанный со скандалом об утечке данных пользователей.

Как сообщает «Интерфакс», сотрудники ведомства хотят уточнить, есть ли в числе попавших в общий доступ данные россиян. Ранее издание New Scientist опубликовало расследование, в котором говорится, что частная информация 3 миллионов пользователей соцсети около 4 лет находилась в общем доступе. Это данные тех, кто проходил психологические тесты в приложении myPersonality и дал разрешение на использование информации о себе. Доступ к базе данных можно было получить, зарегистрировавшись соавтором проекта. Это сделали около 300 человек из 150 компаний и учреждений. Сейчас приложение остановлено.

Ранее в марте Facebook заблокировал страницу Cambridge Analityca. Компания собрала данные 87 миллионов пользователей и использовала их в ходе президентских выборов в США.

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