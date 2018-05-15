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Алексея Навального арестовали на 30 суток за акцию «Он нам не царь»

15.05.2018

Тверской суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционера Алексея Навального. Его признали виновным в повторном нарушении проведения и организации массового мероприятия за акцию «Он нам не царь» 5 мая, сообщил оппозиционер в Twitter.

Судье еще предстоит внести решение по обвинению Навального в неповиновении полиции.

Алексея Навального задержали на митинге «Он нам не царь» в Москве 5 мая. Акция не была согласована — мэрия отказала организаторам в заявленном месте проведения шествия и предложила взамен другое, которое не устроило активистов. 

Всего на акциях 5 мая в России задержали около 1600 человек. Многие активисты получили штрафы и административные аресты.

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