Алексея Навального арестовали на 30 суток за акцию «Он нам не царь»

Судье еще предстоит внести решение по обвинению Навального в неповиновении полиции.
Алексея Навального задержали на митинге «Он нам не царь» в Москве 5 мая. Акция не была согласована — мэрия отказала организаторам в заявленном месте проведения шествия и предложила взамен другое, которое не устроило активистов.Всего на акциях 5 мая в России задержали около 1600 человек. Многие активисты получили штрафы и административные аресты.
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