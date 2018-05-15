Сотрудников РИА «Новости – Украина» подозревают в госизмене

Журналистов украинского подразделения РИА «Новости» подозревают в госизмене. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Луценко сообщает, что у следствия есть доказательства «хорошо проплаченных антиукраинских атак и участия граждан Украины (одновременно получили гражданство РФ) в дезинформационной войне».

Ранее в Киеве был задержан руководитель агентства РИА «Новости – Украина» Кирилл Вышинский. На брифинге в СБУ заявили, что он получал задания об организации подрывных информационных акций в Крыму, самопровозглашенных Луганской и Донецкой республиках, передает телеканал «112 Украина»

«Деньги поступали из РФ в Сербию, а потом в Киеве распределялись €53 тыс. ежемесячно», — сказал замглавы СБУ Украины Виктор Кононенко. По его словам, при обыске у Вышинского нашли российский паспорт и госнаграды. Свидетелями по делу проходят около 200 человек.

The New Times

По словам главного редактора «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, несколько сотрудников агентства находятся на допросе, у некоторых дома, как и в офисе, проходят обыски, сообщает «Интерфакс» . Статья о госизмене украинского Уголовного кодекса предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

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