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Порошенко: «Мост понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым»

15.05.2018

Президент Украины Петр Порошенко негативно отреагировал на открытие Крымского моста. На своей странице в Facebook он назвал это «очередным свидетельством пренебрежения международным правом» и отметил, что открытие моста выглядит «особенно цинично» накануне годовщины депортации крымских татар, которая произошла в 40-х годах ХХ века.

Порошенко напомнил о своем обращении в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву, в котором ходатайствует о защите интересов Украины, в том числе в связи с возведением моста. Также он призвал европейский бизнес не втягиваться в российские «инфраструктурные авантюры».

«Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — закончил свой пост Порошенко.

Переправу через Керченский пролив открыли сегодня. По мосту на КАМАЗе проехал президент РоссииВладимир Путин. С 16 мая по мосту смогут проехать все желающие. Стоимость строительства переправы составила 227,9 млрд руб. Возводила ее компания Аркадия Ротенберга ООО «Строймонтаж».

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