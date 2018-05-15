Порошенко: «Мост понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым»

Президент Украины Петр Порошенко негативно отреагировал на открытие Крымского моста. На своей странице в Facebook он назвал это «очередным свидетельством пренебрежения международным правом» и отметил, что открытие моста выглядит «особенно цинично» накануне годовщины депортации крымских татар, которая произошла в 40-х годах ХХ века.

Порошенко напомнил о своем обращении в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву, в котором ходатайствует о защите интересов Украины, в том числе в связи с возведением моста. Также он призвал европейский бизнес не втягиваться в российские «инфраструктурные авантюры».

The New Times

«Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — закончил свой пост Порошенко. Переправу через Керченский пролив открыли сегодня. По мосту на КАМАЗе проехал президент РоссииВладимир Путин . С 16 мая по мосту смогут проехать все желающие. Стоимость строительства переправы составила 227,9 млрд руб. Возводила ее компания Аркадия Ротенберга ООО «Строймонтаж».

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