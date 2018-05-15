Крымский мост официально открыли

Строительство автомобильной части моста через Керченский пролив официально завершено. Сегодня состоялось торжественное открытие переправы.
Первыми по мосту проехали строители, которые вели на нем работы. На церемонию прибыл Владимир Путин, он сел за руль одного из КАМАЗов, передает «КоммерсантЪ».
Проектирование и строительство этого моста вошло в «Транспортную стратегию РФ до 2030 года» в 2008 году. Работы активизировались после присоединения Крыма в 2014-м. Общая стоимость работ составила почти 228 млрд руб. 9 мая 2018-го стало известно об окончании работ с опережением графика на полгода.Автомобильное движение по Крымскому мосту запустится 16 мая. Плановый срок сдачи железнодорожного участка — декабрь 2019 года.
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