Крымский мост официально открыли

Строительство автомобильной части моста через Керченский пролив официально завершено. Сегодня состоялось торжественное открытие переправы.

Первыми по мосту проехали строители, которые вели на нем работы. На церемонию прибыл Владимир Путин, он сел за руль одного из КАМАЗов, передает «КоммерсантЪ».

Переправа соединяет полуостров Керченский и Таманский и вместе с автомобильными подходами является частью трассы А-290 Керчь-Новороссийск.

Проектирование и строительство этого моста вошло в «Транспортную стратегию РФ до 2030 года» в 2008 году. Работы активизировались после присоединения Крыма в 2014-м. Общая стоимость работ составила почти 228 млрд руб. 9 мая 2018-го стало известно об окончании работ с опережением графика на полгода.

The New Times

Автомобильное движение по Крымскому мосту запустится 16 мая. Плановый срок сдачи железнодорожного участка — декабрь 2019 года.

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