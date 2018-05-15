В КНДР начали демонтаж ядерного полигона

В Северной Корее начали демонтировать ядерный полигон Пунгери.
Об этом пишет портал 38North, сотрудники которого проанализировали спутниковые снимки территории КНДР.
В публикации отмечается, что северный вход на полигон использовался в пяти последних ядерных испытаниях, южный и западный порталы ранее оценивали как пригодные к будущим проверкам системы.
Всего на полигоне Пунгери прошло 6 ядерных испытаний. В конце апреля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что закроет полигон. 12 мая центральное информагентство Северной Кореи (KCNA) объявило, что демонтаж засвидетельствуют иностранные журналисты. 38North пишет, что закрытие полигона назначено на следующую неделю, официального подтверждения этой информации пока нет.
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