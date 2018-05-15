В КНДР начали демонтаж ядерного полигона

В Северной Корее начали демонтировать ядерный полигон Пунгери.

Об этом пишет портал 38North, сотрудники которого проанализировали спутниковые снимки территории КНДР.

По сравнению с данными от 20-го апреля, на снимках, сделанных 7 мая, нет нескольких зданий и частично разобраны рельсы, которые ведут в тоннели. При этом главные административные здания пока остаются нетронутыми. Исследователи делают вывод, что у северного входа на территорию полигона демонтируется вентиляция тоннельной системы, у западного — строится небольшой мост, который, вероятно, будут использовать на официальной церемонии закрытия. В районе казарм не наблюдается никакой значительной активности.

В публикации отмечается, что северный вход на полигон использовался в пяти последних ядерных испытаниях, южный и западный порталы ранее оценивали как пригодные к будущим проверкам системы.

Всего на полигоне Пунгери прошло 6 ядерных испытаний. В конце апреля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что закроет полигон. 12 мая центральное информагентство Северной Кореи (KCNA) объявило, что демонтаж засвидетельствуют иностранные журналисты. 38North пишет, что закрытие полигона назначено на следующую неделю, официального подтверждения этой информации пока нет.

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