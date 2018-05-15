Россия за 2017 год выплатила по жалобам в ЕСПЧ почти миллиард рублей

Власти России выплатили 900 млн руб. компенсаций тем, кто обращался в ЕСПЧ. Данные за 2017 год озвучила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Деньги получили те, кому присудили компенсации «за нарушения принципа разумности при производстве по уголовным делам», — заявила она на встрече с депутатами «Единой России», передает ТАСС. Также Москалькова заявила о качественной работе суда и следствия в России «в большинстве случаев».
Сегодня, 15 мая, стало известно о том, что ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию в €2 тыс. политику Алексею Навальному за отказ ФМС в выдаче загранпаспорта в 2015 году. Кроме того, как передает «Интерфакс», Страсбургский суд присудил €12,5 тыс. фигуранту «Болотного дела». Денис Луцкевич получил приговор в 3,5 года лишения свободы и в декабре 2015-го вышел из колонии. В ЕСПЧ посчитали, что власти России нарушили статьи о праве на свободу и неприкосновенность, запрещении пыток и свободу собраний.
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