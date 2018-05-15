25 трлн руб. готово потратить правительство РФ на 13 нацпроектов

Для обеспечения программы, озвученной премьер-министром Дмитрием Медведевым и описанной президентом Владимиром Путиным в «майском указе» планируется реализовать 13 нацпроектов.

Как пишет «Коммерсант», сумма расходов по всем нацпроектам составляет 25,01 трлн руб., действовать они должны с 2019 по 2024 годы. Среди крупнейших пректов автодорожный (8,42 трлн руб.), демографический (3,55 трлн руб.), инфраструктурный (1,79 трлн руб.) и проект «цифровой экономики» (1,31 трлн руб.). В абсолютных цифрах больше всего новых средств уйдет в медицину (1,33 трлн руб.), дороги (1,24 трлн руб.) и «цифровую экономику» (1,01 трлн руб.).

Практически вся идеология новых нацпроектов — в повторении старых: в основном это закупки оборудования, капвложения и госзаказы, отмечает «Ъ». Исключение — новый нацпроект по здравоохранению. Здесь главные статьи расходов — борьба с онкозаболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и внедрение цифровизации здравоохранения.

На проект по образованию потратят 140–150 млрд руб. в год до 2021 года. На эти средства планируется достройка новых школ и общежитий и цифровизация учебников и учебных курсов. Основные допрасходы по демографическому нацпроекту — строительство яслей. В нацпроекте «Жилье и городская среда» новые траты — это вложения в технологии стандартизированного жилья и удвоение расходов на «комфортную городскую среду».

The New Times

Также к исполнению планируются программы «Международная кооперация и экспорт», поддержки производительности труда, развития малого и среднего предпринимательства, проект по экологии и культурный нацпроект.

Читайте также:

Атомный президент против ядерных аятолл

С нагайкой и индульгенцией

Революция ночных клубов

Люди на площадях

Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»