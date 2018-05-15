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Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях

15.05.2018

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о противодействии санкциям Запада и поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории России. 

Об этом сообщает «Интерфакс». Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств начали разрабатывать после расширения санкционного списка в апреле 2018 года. Документ дает властям страны право запрещать импорт различных товаров из стран, которые поддерживают санкции. В первой его редакции перечислялись конкретные сферы, например, лекарства. После просьб благотворительных организаций не запрещать медикаменты к ввозу документ исправили. Ранее проект этого закона раскритиковали юристы Кремля. В администрации президента посчитали, что он наносит вред российским, а не зарубежным компаниям. 

Помимо законопроекта о контрсанкциях, депутаты приняли поправки в УК РФ, которые устанавливают ответственность за выполнение санкций в России. За это предлагается наказывать штрафом до 600 тыс. руб., а также тюремным заключением на срок до 4-х лет. 

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