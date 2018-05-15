Власти России должны выплатить Навальному €2 тыс

Европейский суд по правам человека признал, что российские власти нарушили права Алексея Навального, когда отказали ему в выдаче этого загранпаспорта.

В пресс-релизе ЕСПЧ говорится, что в 2015 году Федеральная миграционная служба нарушила ст. 2 протокола 4 к Конвенции о защите прав человека. Там говорится о том, что каждый вправе покидать любую страну, в том числе свою. При этом в суде отклонили заявление Навального о нарушении права на справедливое рассмотрение дела. Навальному присудили компенсацию в размере €2 тыс., которую ему должны выплатить в течение трех месяцев.

The New Times

В июне 2015-го Алексей Навальный подал заявление о выдаче загранпаспорта. Ему отказали, ссылаясь на непогашенные судимости. При этом ФМС ссылалась на ФЗ «О порядке выезда и въезда в РФ». Оппозиционер смог получить документ спустя 2 года, после того, как его облили зеленкой в апреле 2017-го, и он решил ехать на операцию за границу.

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