Власти России должны выплатить Навальному €2 тыс

Европейский суд по правам человека признал, что российские власти нарушили права Алексея Навального, когда отказали ему в выдаче этого загранпаспорта.
В пресс-релизе ЕСПЧ говорится, что в 2015 году Федеральная миграционная служба нарушила ст. 2 протокола 4 к Конвенции о защите прав человека. Там говорится о том, что каждый вправе покидать любую страну, в том числе свою. При этом в суде отклонили заявление Навального о нарушении права на справедливое рассмотрение дела. Навальному присудили компенсацию в размере €2 тыс., которую ему должны выплатить в течение трех месяцев.
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