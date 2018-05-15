МИД Франции назвал Рамзана Кадырова диктатором

Французский МИД раскритиковал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о теракте в Париже. Глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан назвал неприемлемой позицию руководителя Чеченской республики.

12 мая в столице Франции мужчина с ножом напал на прохожих. Один человек погиб, пятеро получили ранения. Позже выяснилось, что нападавший, 20-летний гражданин Франции Хамзат Азимов, был уроженцем Чечни.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем telegram-канале , что Азимов вырос во Франции, и ее власти виноваты в том, что он стал преступником. Также Кадыров раскритиковал методы воспитания детей в европейских странах и добавил о «враждебном настрое» Запада по отношению к России.

«Мы не потерпим уроков от диктатора, который не уважает верховенство права в своей стране и который, к тому же, знает, что на стороне «Исламского государства»* сражаются тысячи чеченцев», — цитирует главу французского МИДа издание Le Pont.

Хасан Азимов, которого во время задержания застрелила полиция, эмигрировал во Францию вместе с семьей в начале 2000 годов. 8 лет назад он получил местное гражданство. Азимова ни разу не привлекали к уголовной ответственности. В то же время, как выяснилось, он находился в списке лиц, потенциально угрожающих безопасности страны.

* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — это террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.



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