Специалисты нашли еще одну утечку данных пользователей Facebook

Данные 3 млн пользователей Facebook несколько лет находились в общем доступе. Их собирало приложение myPersonality, созданное Кембриджиским университетом.

Как выяснило издание New Scientist, программа предлагала пользователям соцсети пройти психологическое исследование и поделиться личной информацией. 6 млн человек воспользовались тестом, примерно половина из них дала доступ к частным данным, в том числе таким, как возраст, пол и статус отношений. Базу собранных данных выложили на сайте проекта, но оказалось, что получить к ней доступ в течение четырех лет мог кто угодно. Для этого нужно было только зарегистрироваться на портале в качестве соавтора проекта. Кроме того, пароли для доступа к базе можно было найти в сети.

«Любой, кто хотел получить доступ к набору данных, мог найти ключ и загрузить его менее чем за минуту», — говорится в исследовании New Scientist. Сама база была анонимной, то есть без имен участников. Несмотря на это, пользователей можно было легко идентифицировать.

7 апреля Facebook запретил использование приложения. Представители соцсети заявили, что оно может нарушать правила сайта. К тому моменту, пишет New Scientist, соавторами проекта зарегистрировались около 300 человек из 150 учреждений, в том числе сотрудники Facebook, Google, Microsoft и Yahoo.

The New Times

Издание отмечает, что на начальном этапе над приложением работали, в числе прочих, Александр Коган и замглавы Центра психометрии Кембриджского университета Михаил Косински. Предполагается, что Коган разработал приложение, которое собирало данные для компании Cambridge Analytica, а Косински создал модель оценки личности человека на основе его поведения в социальных сетях. Cambridge Analytica замешана в скандале со сбором личных данных 87 млн пользователей Facebook и использовании их в ходе президентских выборов в США. New Scientist отмечает, что эта компания получала личную информацию, в том числе, из приложения «This Is Your Digital Life», разработанного Коганом, а также пыталась получить данные у myPersonality.

