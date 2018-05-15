Специалисты нашли еще одну утечку данных пользователей Facebook

Данные 3 млн пользователей Facebook несколько лет находились в общем доступе. Их собирало приложение myPersonality, созданное Кембриджиским университетом.
Как выяснило издание New Scientist, программа предлагала пользователям соцсети пройти психологическое исследование и поделиться личной информацией. 6 млн человек воспользовались тестом, примерно половина из них дала доступ к частным данным, в том числе таким, как возраст, пол и статус отношений. Базу собранных данных выложили на сайте проекта, но оказалось, что получить к ней доступ в течение четырех лет мог кто угодно. Для этого нужно было только зарегистрироваться на портале в качестве соавтора проекта. Кроме того, пароли для доступа к базе можно было найти в сети.
7 апреля Facebook запретил использование приложения. Представители соцсети заявили, что оно может нарушать правила сайта. К тому моменту, пишет New Scientist, соавторами проекта зарегистрировались около 300 человек из 150 учреждений, в том числе сотрудники Facebook, Google, Microsoft и Yahoo.Издание отмечает, что на начальном этапе над приложением работали, в числе прочих, Александр Коган и замглавы Центра психометрии Кембриджского университета Михаил Косински. Предполагается, что Коган разработал приложение, которое собирало данные для компании Cambridge Analytica, а Косински создал модель оценки личности человека на основе его поведения в социальных сетях. Cambridge Analytica замешана в скандале со сбором личных данных 87 млн пользователей Facebook и использовании их в ходе президентских выборов в США. New Scientist отмечает, что эта компания получала личную информацию, в том числе, из приложения «This Is Your Digital Life», разработанного Коганом, а также пыталась получить данные у myPersonality.
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