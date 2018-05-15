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Роскомнадзор заявил о законности блокировки Telegram

15.05.2018

Роскомнадзор заявил о законности блокировки мессенджера Telegram, несмотря на то, что решение суда еще не вступило в законную силу.

Решение Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram обращено к немедленному исполнению с момента принятия. Немедленное исполнение решения суда не требует ожидания вступления его в законную силу, поясняют в Роскомнадзоре.

В ведомстве уточнили, что пока не получили от Telegram Messenger Limited Liability Partnership копий частной и апелляционной жалоб.

Ранее стало известно, что решение первой инстанции о блокировке Telegram не вступило в законную силу, так как юристы сервиса успели обжаловать его.

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