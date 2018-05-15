В Киеве заявили о раскрытии используемой в гибридной войне медиасети России

Медиаструктуры, подконтрольные России, использовались для ведения гибридной войны в отношении Украины, сообщили в СБУ. Следственные действия проходят в офисах РИА «Новости-Украина» и, возможно, в офисе Russia Today в Киеве.
«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины», — говорится в сообщении СБУ.
Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, неизвестные ворвались в офис Russia Today в Киеве.«Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы»,— написала Симоньян в Twitter.
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