В Киеве заявили о раскрытии используемой в гибридной войне медиасети России

Медиаструктуры, подконтрольные России, использовались для ведения гибридной войны в отношении Украины, сообщили в СБУ. Следственные действия проходят в офисах РИА «Новости-Украина» и, возможно, в офисе Russia Today в Киеве.

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины», — говорится в сообщении СБУ.

По данным агентства «Интерфакс-Украина» , обыски проходят в расположенном в центре Киева офисе РИА «Новости-Украина». Правоохранители задержали руководителя РИА Кирилла Вышинского.

Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, неизвестные ворвались в офис Russia Today в Киеве.

The New Times

«Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы»,— написала Симоньян в Twitter.

Читайте также:

Атомный президент против ядерных аятолл

С нагайкой и индульгенцией

Революция ночных клубов

Люди на площадях

Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»