В Иерусалиме открыли посольство США

В столице Израиля Иерусалиме проходит церемония открытия американского посольства.
Как сообщает RTVI, в составе делегации США прибыли заместитель госсекретаря Джон Салливан и десятки конгрессменов и сенаторов. В церемонии также приняли участие старшие советники президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер. Сам Дональд Трамп, который признал Иерусалим столицей Израиля в 2017 году, на церемонию не приехал.
ООН и бóльшая часть международного сообщества не признают Восточный Иерусалим частью Израиля. Когда Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и решил перенести туда посольство, Совбез ООН призывал США отказаться от этого решения, опасаясь беспорядков и ухудшения обстановки в регионе.В день открытия посольства США в Иерусалиме на границе сектора Газа и Израиля начались массовые протесты палестинцев.
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