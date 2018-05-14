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60 известных россиян обратились к Путину в связи с делом Оюба Титиева

14.05.2018

Письмо в защиту главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева передано сегодня в администрацию президента. Его подписали 60 известных деятелей искусства и науки, журналисты, представители духовенства.

Авторы письма требуют передать расследование в отношение Титиева на федеральный уровень.

«Вызывает крайнее возмущение циничное использование правовой системы для осуществления этой акции устрашения всех правозащитников и людей доброй воли, добивающихся законности и соблюдения прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации. Мы обращаемся к Вам, как к гаранту российской Конституции, с просьбой обеспечить немедленную передачу дела Титиева на федеральный уровень, взять это дело на контроль и положить конец травле «Мемориала», — говорится в письме.

Среди подписавших обращение Людмила Алексеева, Александр Архангельский, Дмитрий Муратов, Леонид Парфенов, Дмитрий Быков и другие.

Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков, сам он утверждает, что их ему подбросили полицейские.

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