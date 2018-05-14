60 известных россиян обратились к Путину в связи с делом Оюба Титиева

Письмо в защиту главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева передано сегодня в администрацию президента. Его подписали 60 известных деятелей искусства и науки, журналисты, представители духовенства.
Авторы письма требуют передать расследование в отношение Титиева на федеральный уровень.
Среди подписавших обращение Людмила Алексеева, Александр Архангельский, Дмитрий Муратов, Леонид Парфенов, Дмитрий Быков и другие.Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков, сам он утверждает, что их ему подбросили полицейские.
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