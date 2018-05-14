На посту главы Счетной палаты Кудрин намерен предотвращать коррупцию

Глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин после заседания фракции «Единой России» заявил, что согласен занять пост председателя Счетной палаты.

Как сообщает «КоммерсантЪ», Кудрин рассказал, что президент России Владимир Путин информирован о назначении, но лично они не разговаривали. Других кадровых предложений ему не делали.

The New Times

Алексей Кудрин на новом посту намерен поднять вопрос «совершенствования методов контроля» и заняться предотвращением коррупции. Он отметил, что хорошо знает зампреда Счетной палаты Веру Чистову. «Мне комфортно будет работать с ней на период ее полномочий», — добавил он.Татьяна Голикова, которая сейчас руководит Палатой, выдвинута премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике.

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