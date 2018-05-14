Под Волоколамском подожгли новую часть полигона «Ядрово»

В ночь с 13 на 14 мая неизвестные подожгли новую часть полигона «Ядрово» под Волоколамском.
Как сообщает «Медиазона», поджог произошел в час ночи на втором теле мусорного полигона. Пожар быстро потушили работники свалки. Сейчас в полицию подали заявления о поджоге.В субботу под Волоколамском, рядом с полигоном, обстреляли мусоровоз. Водителя госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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