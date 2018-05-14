Close

Под Волоколамском подожгли новую часть полигона «Ядрово»

14.05.2018

В ночь с 13 на 14 мая неизвестные подожгли новую часть полигона «Ядрово» под Волоколамском.

Как сообщает «Медиазона», поджог произошел в час ночи на втором теле мусорного полигона. Пожар быстро потушили работники свалки. Сейчас в полицию подали заявления о поджоге.

В субботу под Волоколамском, рядом с полигоном, обстреляли мусоровоз. Водителя госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Атомный президент против ядерных аятолл 

С нагайкой и индульгенцией 

Революция ночных клубов 

Люди на площадях 

Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.