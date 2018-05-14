Полисы ОСАГО подорожают к осени

Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа. Эту дату регулятор прописал в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО.

Как пишут «Ведомости», которые ознакомились с копией документа, в проекте ЦБ не указаны суммы минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, территориальные коэффициенты и коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя. Их размер ЦБ еще предстоит определить. Действующие коэффициенты бонус-малус и мощности двигателя ЦБ предлагает оставить прежними.

The New Times

Пока ЦБ дважды воспользовался менять тарифы ОСАГО — и оба раза они росли. Последний раз ЦБ их поднимал в апреле 2015 года. Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа от 3432 до 4118 руб. с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на так называемый коэффициент бонус-малус — он предусматривает скидки за безаварийную езду и, наоборот, надбавки за попадание в аварии. Эту систему ЦБ менять не намерен.

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