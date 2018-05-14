Силуанов рассказал об оказании поддержки «Ренове»

Как передает РБК, Силуанов подтвердил, что правительство прорабатывает вопросы поддержки других компаний, попавших под санкции США, — «Русала», ГАЗа. Рассматривается вопрос кредитной поддержки за счет банка, который создан государством, — Промсвязьбанка.
Силуанов также сообщил, что власти «пока не рассматривают» возможность выкупа части акций En+ и «Русала» Олега Дерипаски.
Ранее сообщалось, что группа «Ренова» направила в правительство список мер поддержки для своих активов после введения санкций США в отношении владельца Виктора Вексельберга. «Ренова» просила о рефинансировании кредитов и защите от конкурентов.
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