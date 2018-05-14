В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за исполнение западных санкций

Спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко и представители всех думских фракций разработали и внесли в Думу законопроект об уголовной ответственности за исполнение на территории России санкций иностранных государств.

Как пишет «КоммерсантЪ», авторы документа предлагают дополнить УК РФ статьей 284.2 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств, международной организацией». В ней предлагается установить ответственность за «совершение действий (бездействие)» в целях исполнения решения иностранного государства, «если эти действия (бездействие) повлекли ограничение или отказ в совершении гражданами РФ <...> обычных хозяйственных операций и сделок».

The New Times

К примеру, если гражданин поможет иностранцам даже «посредством предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые привели» или даже «могут привести» к введению санкций, ему будет грозить штраф до 500 тыс. руб., ограничение свободы до трех лет, арест до полугода или лишение свободы до трех лет со штрафом до 200 тыс. руб.

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