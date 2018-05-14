Аркадия Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД

Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров ОАО «Российские железные дороги», следует из распоряжения правительства.

Как отмечает «Интерфакс», в документе не указана его должность. Как сообщалось ранее, среди членов нового состава правительства Дворкович назван не был.

The New Times

В совет директоров РЖД также выдвинуты бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, ушедший с поста в сентябре 2017 года, и председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

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