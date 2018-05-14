ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

«ЕСПЧ зарегистрировал нашу жалобу на штраф в 800 тыс. руб., а также был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram. Нам предложили подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре», — сообщил ТАСС адвокат Дамир Гайнутдинов.

The New Times

Ранее ФСБ России направила генеральному директору компании Павлу Дурову запрос о необходимости предоставления информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров, которые используют данный мессенджер. В указанный срок запрос не был исполнен.

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