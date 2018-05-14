Санкции мешают совместным проектам «Роснефти» и итальянской Eni

Сотрудничество «Роснефти» и итальянской Eni по геологоразведке на российском шельфе может быть прекращено из-за санкций США.

Как пишет «КоммерсантЪ», это следует из подготовленной в мае финансовой отчетности совместных предприятий компаний. «Санкции США против России, введенные в сентябре 2017 года, которые предполагают наложение вторичных санкций на неамериканские компании, совершающие значительные инвестиции в российские глубоководные, арктические и сланцевые нефтяные проекты, могут воспрепятствовать Eni предоставлять достаточное финансирование для будущих операций, в том числе бурения второй разведочной скважины, что в результате может привести к остановке работы компании», — говорится в отчетности Shatskmorneftegaz.

The New Times

Eni остается последним из крупных западных партнеров «Роснефти», до сих пор официально не отказавшимся работать на шельфе. Компании в 2012 году договорились о разведке и разработке Центрально-Баренцевского и Федынского участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской площади в Черном море. Eni получила в проектах 33,33%, при этом по условиям соглашения итальянская компания полностью финансирует геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов углеводородов. Пока они не найдены: единственная пробуренная весной скважина на Черном море оказалась сухой. По данным отчетности, общие инвестиции в СП с момента регистрации в 2013 году достигли $269 млн. В «Роснефти» и Eni заверили «Ъ», что компании остаются партнерами по шельфу и о ликвидации СП речи не идет.

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