Санкции мешают совместным проектам «Роснефти» и итальянской Eni

Сотрудничество «Роснефти» и итальянской Eni по геологоразведке на российском шельфе может быть прекращено из-за санкций США.
Как пишет «КоммерсантЪ», это следует из подготовленной в мае финансовой отчетности совместных предприятий компаний. «Санкции США против России, введенные в сентябре 2017 года, которые предполагают наложение вторичных санкций на неамериканские компании, совершающие значительные инвестиции в российские глубоководные, арктические и сланцевые нефтяные проекты, могут воспрепятствовать Eni предоставлять достаточное финансирование для будущих операций, в том числе бурения второй разведочной скважины, что в результате может привести к остановке работы компании», — говорится в отчетности Shatskmorneftegaz.
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