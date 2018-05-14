Максимальное число россиян заявили о международной изоляции страны

Число россиян, считающих, что страна находится в международной изоляции, достигло максимума (56%), следует из опроса «Левада-Центра».«Ведомости» пишут, что количество тех, кого беспокоит изоляция России, выросло за последний год сразу на 12%. На те же 12% (с 66 до 54%) снизилось число респондентов, считающих, что России надо укреплять связи с Западом.
Одновременно увеличивается число негативных оценок Запада в целом и уменьшается число положительных, хотя большинство — 40% — считает, что к странам Запада в России относятся без особых чувств. К России же на Западе, по мнению россиян, относятся в основном со страхом, тревогой и презрением.
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